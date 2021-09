OM: Deux retours très importants pour la réception de Galatasaray ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Galatasaray, dans le cadre de la 2e journée de phase de groupe d’Europa League. Et pour ce match, Jorge Sampaoli pourrait compter sur deux retours importants…

Jorge Sampaoli pourrait voir revenir Arek Milik et Boubacar Kamara dans son groupe. En effet, après de longues semaines d’absence, le retour du buteur polonais devrait s’effectuer ce jeudi selon les informations de L’Equipe.

Concernant le natif de Marseille, les nouvelles sont bonnes et le joueur de 21 ans pourrait refouler la pelouse après avoir manqué le match face à Lens (2-3). Une très bonne nouvelle, sachant qu’il y a une équipe avec et sans Kamara…

En effet, comme le précise le compte Stats du foot, l‘OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

Après le match nul 0-0 face à Angers, Boubacar Kamara s’était confié au micro de Prime Video sur sa blessure qui l’avait obligé à sortir avant la fin du match.

J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte — Kamara

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous reconcentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)