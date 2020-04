OM Mercato : Deux solutions (dont une vraiment radicale) pour que Thauvin prolonge

Extrait du dernier Débat Foot Marseille ce lundi sur Footballclubdemarseille.fr consacré au dossier Florian Thauvin. Notre invité, Yacine, supporters marseillais propose ainsi deux solutions pour que Florian Thauvin accepte de prolonger son contrat avec l’OM et ne parte pas gratuitement dans un an.

l’interdire de jouer sous le maillot de l’OM peut être un moyen de pression

A lire aussi : Ex OM : RIBÉRY VEUT ATTAQUER KARINE LE MARCHAND POUR « INJURE PUBLIQUE »

« Thauvin a clairement exprimé sa détermination pour rester la saison prochaine à l’OM, moi j’aimerai qu’il exprime aussi sa détermination pour prolonger. Car s’il veut rester, je n’ai pas envie qu’il parte libre non plus. Il faut bien entendu aussi que l’OM fasse ce qu’il faut c’est a dire enlever deux ou trois gros salaire pour lui faire un proposition. C’est hors de question qu’ils parte gratuitement. Il y a je pense deux stratégies à adopter. La première stratégie que l’on peut faire c’est comme avec Pape Diouf pour Nasri, de lui faire un nouveau contrat avec un pourcentage sur son futur transfert. La seconde, s’il veut vraiment aller au bout de contrat pour partir libre, c’est de l’interdire de jouer sous le maillot de l’OM. Et Marseille à une très grosse carte à jouer car si Florian Thauvin ne joue pas la saison prochaine, cela fera non pas une mais deux saisons blanches consécutives. Il peut aussi rater l’Euro avec l’équipe de France, et les propositions qu’il aura seront moins importante que s’il rejoue. C’est un moyen de pression. Il ne faut pas oublier que Rabiot, il n’a pas joué que pendant six mois. Là, pour Thauvin ça pourrait faire deux ans… » Yacine – Source Footballclubdelmarseille.fr

Retrouvez l’intégralité du Débat sur le dossier Florian Thauvin