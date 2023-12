OM : Deux titulaires absents côté Lyon !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit Lyon ce mercredi soir en match en retard de la 10e journée. Pour ce déplacement, Pierre Sage va devoir faire avec plusieurs absents dont deux habituels titulaires !

En effet, Pierre Sage doit faire sans son milieu Tolisso et le latéral champion du monde argentin Tagliafico. De plus, Lepenant et Riou sont blessés. De plus le coach a décidé de ne pas convoquer Alvero et Diomandé. Voici le groupe lyonnais pour le déplacement à Marseille.

Gardiens : Lopes, Bengui, Pereira

Défenseurs : Caleta-Car, Henrique, O’Brien, Lovren, Kumbedi, Mata, Sarr

Milieux : Caqueret, Akouokou, Maitland-Niles, Diawara

Attaquants : Lacazette, Baldé, Jeffinho, Kadewere, Moreira, Nuamah, Cherki

Les supporters le savent, ils ont conscience de l’importance de ce match

« Le match de demain est important. Il ne doit pas y avoir de bordel. Je n’ai rien d’autres à dire. Les supporters le savent, ils ont conscience de l’importance de ce match. Cette équipe lyonnaise, c’est difficile de comprendre pourquoi ils sont derniers. Ils ont de la qualité partout, mettre en difficulté les adversaires. C’est une équipe qui peut poser des problèmes, faire douter. C’est très difficile de comprendre cette position. On doit faire très attention contre Lyon, on ne doit pas le prendre à la légère sinon on va perdre. Ils ont de la qualité, on doit faire le job. »