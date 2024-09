OM : Deux titulaires habituels incertains face à Nice !

L’OM reçoit Nice ce samedi à partir de 17h. Alors que Léonardo Balerdi est forfait pour ce match, deux autres éléments importants sont incertains selon la Provence.

En effet, le média local explique que Merlin et Wahi étaient absents ce matin lors de l’entrainement ouvert à la presse. La Provence précise qu’il y a une incertitude concernant la disponibilité de « Quentin Merlin et Elye Wahi. Le latéral gauche et l’attaquant olympiens n’ont pas pris part à la séance collective de ce vendredi. Ils sont incertains pour la venue des Aiglons. L’OM devrait communiquer sur ces deux cas lors de la conférence de presse programmée en milieu de journée (13h30). »

Merlin et Wahi incertains face à Nice

Ils n’ont pas pris part à la séance de ce vendredi matin 👉 https://t.co/wd7uQAgnAm pic.twitter.com/n5LsX5hyEm — La Provence OM (@OMLaProvence) September 13, 2024