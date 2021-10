OM : Di Maria en veut encore à Sampaoli, « une personne très étrange »

Dimanche soir, Jorge Sampaoli va recroiser de nombreux argentins qu’il avait entraîné avec la sélection. En septembre dernier, pour le média argentin TyC Sports, Angel Di Maria était revenu sur Sampaoli, dressant un portrait peu élogieux…

Le Classico débutera dans un peu plus de 24 heures, et des tensions se font déjà sentir entre les acteurs de la rencontre. En septembre dernier, Angel Di Maria avait accordé une interview pour TyC Sports. Et il n’avait pas été tendre avec son ancien sélectionneur, un certain Jorge Sampaoli.

🗣💥 « Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde (…), et ça a fini par se passer de la pire des manières » Di Maria se paie Sampaolihttps://t.co/RaR4V5NC01 — RMC Sport (@RMCsport) October 23, 2021

Il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans explication — Di Maria

« La vérité est que ça a très bien commencé et mal fini. Il me disait qu’il y avait Leo, moi et les autres. Il me traitait comme si j’étais l’un des meilleurs mais après un seul match il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans explication. Je ne suis même pas allé m’échauffer. Le troisième match, contre le Nigeria, j’avais rejoué parce qu’il était évident qu’ils allaient mettre les plus grands joueurs, parce que la catastrophe arrivait. C’est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde, et ça a fini par se passer de la pire des manières » Angel Di Maria — Source : TyC Sports (04/09/21)