OM : Di Meco a de la compassion pour Eyraud !

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco est plus contrasté que Christophe Dugarry… Selon lui, Eyraud n’est pas arrangé par son poste qui est ingrat.

Le Président de l’Olympique de Marseille en a pris pour son grade ce mardi. Après ses déclarations dans la presse, Christophe Dugarry n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur les ondes de RMC. Plus contrasté, Eric Di Meco a tenté de rationaliser les dires de Jacques-Henri Eyraud et d’avouer qu’il a de la compassion pour lui.

Il a le plus mauvais poste dans un club — DI MECO

« Je ne veux pas être l’avocat de Jacques-Henri Eyraud surtout que quand je dois l’égratigner je le fais. Mais vous ne tenez pas compte qu’il est président délégué ! Il a le plus mauvais poste dans un club. En plus il n’est pas populaire et il a un coach qui est devenu très populaire. Si McCourt est au dessus dit : fini je ferme le robinet. Et là t’es président, tu dois faire rêver tes supporters, ton coach… C’est pas évident à faire ! J’ai de la compassion pour lui. »

Eric Di Meco – Source : RMC