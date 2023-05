OM: Di Meco accuse la Ligue pour Turpin !

Eric Di Meco ne digère pas les décisions de l’arbitre monsieur Turpin, il l’a clairement fait savoir sur BFM Marseille. L’OM a été battu 1-2, samedi dernier contre Lens et est désormais troisième !

L’OM peut continuer d’espérer. Le club est troisième de Ligue 1, à deux points de la deuxième place, à quatre journées de la fin. Même si l’OM n’a plus son destin entre les mains, Eric Di Meco est revenu sur cette défaite sur BFM Marseille. Il pointe du doigt Mr Turpin.

La ligue prend un malin plaisir à nous mettre Mr Turpin à chaque fois qu’il y a un gros match

Eric Di Meco a bien du mal a digérer la décision de Monsieur Turpin, il l’a encore affirmé au micro de BFM Marseille. « Au moment d’analyser le match, tu es aussi obligé d’analyser les faits de jeu, quand tu as deux équipes aussi proches. Et lors de la première demi-heure, les faits de matchs sont contre l’OM : un but refusé, la perte de ton leader défensif de ces dernières semaines et ton leader offensif. Imaginons que Lens marque au bout de cinq minutes, qu’on lui refuse le but, puis perd Danso et Openda. Peut-être que le scénario s’inverse. Parfois, analyser le résultat, c’est traître. Il y a une période, on pouvait récuser des arbitres. Je pense que ce n’est plus le cas parce que la ligue prend un malin plaisir à nous mettre Mr Turpin à chaque fois qu’il y a un gros match. Il se trouve qu’il nous coûte beaucoup de points. »

Turpin était au sifflet de Bayern-City et il nous a fait honte

« L’action en question, regardons-la froidement, insiste le champion d’Europe 1993 avec l’OM. Tu as un défenseur qui est déjà en difficulté lorsqu’il reçoit le ballon, qui se retourne difficilement et qui est battu par un attaquant qui vient au contact et qui est plus malin. L’arbitre, sur le terrain, il a la bonne sensation, il voit un défenseur en perdition qui a du mal à se retourner et qui va chercher le contact et un attaquant qui est dans le sens du jeu. Et il y a quelqu’un à la VAR qui dit : ‘ah non, il y a erreur manifeste de l’arbitre central’. Comment quelqu’un peut dire qu’il y a une erreur manifeste sur cette action-là ? L’exemple n°1 c’est le duel entre Benzema et Donnarumma. Turpin était au sifflet de Bayern-City et il nous a fait honte. »