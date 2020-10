OM – Di Meco : « Ça à l’air d’agacer Villas-Boas particulièrement… »

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face à Manchester City mardi dernier en Ligue des champions (0-3). L’ancien défenseur emblématique du club marseillais Eric Di Meco a donné son sentiment sur les choix tactiques d’André Villas-Boas sur cette rencontre.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco est revenu sur la défaite de l’OM contre Manchester City au vélodrome mardi soir en Ligue des Champions. Il juge notamment les choix de l’entraîneur portugais André Villas-Boas :

AVB commence à être cinglant lui qui lui qui maitrise la presse et aime être charmeur — Di Meco

« Le gros problème qu’a Villas-Boas aujourd’hui et c’est pour cela qu’il est agacé, c’est qu’ici à Marseille on t’encense quand ça tourne bien mais par contre quand ça tourne mal le coach prend comme les autres… Il est en première ligne et il le découvre. Alors ça à l’air de l’agacer particulièrement et il commence à être cinglant lui qui maîtrise la presse et aime être charmeur. Je suis sur qu’il sait et qu’il sent qu’il a une responsabilité. Et sa responsabilité elle est simple. Bien sur qu’il n’a pas les moyens de rivaliser avec City, mais les gens se demandent pourquoi il n’a pas utiliser le système de jeu qui avait fonctionné contre Lorient et Bordeaux. Moi ce que je lui reproche c’est pas composition d’équipe, mais quand au bout d’un quart d’heure il voit que ça ne fonctionne pas dans l’animation, et bien il doit changer » Eric Di Meco – Source : RMC Sport

Notre sélection d’articles sur OM – Manchester City :

OM – Villas-Boas ironise : « Malheureusement vous avez AVB avec cette tactique… »OM – City (0-3) : Les 3 enseignements du match OM – City (0-3) – Thauvin visiblement pas fan de la tactique de Villas-Boas…