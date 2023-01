OM: Di Meco cash concernant la Coupe de France !

La saison de l’Olympique de Marseille est en train d’enflammer Eric Di Meco. Le vainqueur de la Coupe d’Europe 93 s’est montré ambitieux concernant le parcours des Marseillais en coupe de France…

L’OM a éliminé Rennes ce vendredi en 16e de finale de Coupe de France, en livrant une prestation solide et sérieuse face à un ténor du championnat. Alors que le club n’a plus gagné le moindre titre depuis 2012, Eric Di Meco espère que les joueurs de Tudor iront au bout de cette compétition cette saison :

Trop longtemps que tout le monde attend– Di Meco

« Pour les supporters, voire même pour certains joueurs, un titre, ça ferait du bien et bien sûr qu’il faut aller le chercher. Tu as le huitième, puis le quart et après, c’est la folie. Pour le club, on sait évidemment que c’est plus important pour les finances d’être sur le podium que de gagner ce titre-là, mais il n’empêche que ça fait trop longtemps. Trop longtemps que tout le monde attend. Depuis 12 ans, tu regardes le PSG soulever au moins deux titres chaque année et pendant ce temps, tu as quand même eu Montpellier, Monaco, Lille, Rennes et Nantes qui l’ont fait. » Di Meco— Source: RMC (21/01/22)

Pour Di Meco, Igor Tudor n’a pas été bien reçu, et aujourd’hui il est enfin apprécié à sa juste valeur.

Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli

« Je me régale à voir jouer l’OM. Ce qui me plait dans cette équipe-là, c’est que dès que ça perd le ballon, les joueurs veulent le récupérer. On chasse au pressing et à la récupération, on va vite. C’est un jeu très vertical au contraire de ce qu’on voyait l’an dernier avec cette possession et ce handball qui pouvait durer des heures et où il y avait deux occasions dans le match. Ce que fait l’OM cette année, ça me plait. Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli. On a été malpoli lors de son arrivée. Il a débarqué au Stade Vélodrome, personne ne le connaissait et on l’a sifflé comme un malpropre. Ce n’était pas de sa faute s’il y a des joueurs qui devaient partir. Il y en a quelques-uns qui doivent se la manger aujourd’hui, on a été indécent. C’est plus que de l’impolitesse. Cet entraîneur qui faisait bien jouer son équipe en Italie, il se trouve qu’il fait également bien jouer l’OM. » Eric Di Meco – Source: RMC (13/01/2023)