OM : Di Meco commence lui aussi à douter…

Le match entre l’OM et le PSG a été marqué par de nombreuses déceptions. Plusieurs éléments ont contribué à ce résultat insatisfaisant, l’arbitrage, mais surtout la performance des joueurs sur le terrain et les choix tactiques de Roberto De Zerbi. Que ce soit dans l’approche du jeu ou dans la composition de l’équipe, des ajustements semblent nécessaires pour Eric Di Meco.

Durant les 20 premières minutes où les deux équipes étaient à égalité numérique, l’OM a opté pour un style de jeu très défensif. L’équipe a peu touché le ballon et a constamment subi les attaques du PSG. Eric Di Méco, sur RMC, a souligné qu’il aurait aimé voir une équipe marseillaise jouer plus haut sur le terrain et mettre la pression sur les relanceurs parisiens.

L’ancien défenseur de l’OM aimerait voir plus d’intensité. « Je suis désolé, l’année où il y a Tudor, il était trop dans l’inverse. Mais on s’est régalé, je suis désolé. Quand je vois la première mi-temps de l’OM à Tottenham, revoyez-la, ils leur mettent un bouillon avec Guendouzi qui était vachement haut à faire le pressing. Et derrière, ils se font battre sur une côte à l’extérieur. Et contrairement à ce que vous dites sur De Zerbi, tout grand entraîneur qu’il est, depuis le début de la saison, on n’a pas vu une seule fois l’OM agresser l’adversaire. C’est un jeu posé, c’est un jeu de transition. Sauf que quand tu es joueur de foot, que tu montes sur le terrain, et que le match au bout de 5 minutes tu vois que tu l’as pris dans le mauvais bout, il n’y a personne qui dit les gars on monte ? (…) Il n’a jamais entraîné de grosses machines prédestinées pour gagner des titres ou aller très haut. Ce n’est pas la même pression et son jeu ne correspond peut-être pas. »

🗣️ Eric Di Meco sur Roberto De Zerbi : « Il n’a jamais entraîné de grosses machines prédestinées pour gagner des titres ou aller très haut. Ce n’est pas la même pression et son jeu ne correspond peut-être pas. » #RMCLive pic.twitter.com/RQu8hZzH1v — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 29, 2024

Pour améliorer ses performances futures, l’OM devra revoir sa stratégie de jeu, adopter une approche plus agressive et mieux gérer ses phases de transition. Cela pourrait permettre à l’équipe de se relever après cette grosse déception contre le PSG.