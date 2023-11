OM – Di Meco voit une solution pour (peut être) sortir de la crise…

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco donne son sentiment sur la crise que traverse actuellement le club marseillais.

Après un match nul Lille et une défaite face à Lens, une seule victoire sur les huit derniers matchs de Ligue 1, l’OM se retrouve 10e au classement à seulement deux points de la zone de relégation (avec un match en moins à disputer contre Lyon le 6 décembre 2023). Dans l’émission Rothen S’enflamme, sur RMC, l’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco évoque sans détour la situation du club marseillais.

L’ancien olympien souligne notamment l’échec du recrutement effectue cet été notamment dans le secteur offensif :

« Quand je vois le déchet offensif, la manière dont ils vendangent certaines occasions, le peu de créativité, des joueurs que tu as recruté, Sarr, Correa, Ndiaye, Aubameyang… Même Vitinha, puisqu’il est finalement arrivé en Janvier et qu’on lui a laissé le temps de s’adapter. En Grèce il a une occasion au point de penalty, but ouvert, et la ballon ne part pas, il le « cut » avec des appuis avant la frappe qui me dire qu’il a un problème de motricité, c’est pas possible », explique ainsi Di Meco avant de se montrer particulièrement inquiet pour la suite de la saison.

L’OM s’est gravement affaibli — Di Meco

« C’est très inquiétant. Aujourd’hui on peut faire le constat, avant c’était difficile, il y a avait un nouvel entraîneur, il fallait que la mayonnaise prenne, mais malheureusement, là, le constat est fait ! Quand tu perds Under, Alexis Sanchez, même Guendouzi tu t’es gravement affaibli, » explique-t-il avant de proposer une solution pour tenter de sortir de la crise : « On se rend compte finalement que ton point fort c’est la défense où il y a eu le moins de changements, donc je me demande si le salut de Gattuso ne passe pas par une équipe avec trois centraux, deux ailiers, parce que cela ne sert à rien de mettre quatre attaquants sur le terrain pour faire ce qu’ils font actuellement. Je veux bien continuer comme ça mais, offensivement vous croyez que ça va progresser. »