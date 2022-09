OM : Di Meco découpe deux joueurs marseillais et n’en sauve qu’un autre !

Sur les ondes d’RMC, Éric Di Méco est revenu sur la défaite de l’OM face à Francfort, il pointe du doigt deux éléments Payet et Gerson et souligne la prestation de Bailly.

L’Olympique de Marseille s’est encore raté en Ligue des Champions avec une deuxième défaite de suite, cette fois face à Francfort. Interrogé dans le Super Moscato Show sur ce match perdu 0-1 au Stade Vélodrome, Eric Di Meco est catégorique : Guendouzi aurait dû être titularisé, alors que Payet et Gerson n’ont pas le niveau. Il sauve de ce naufrage Eric Bailly même si ce dernier semble fragile.

À LIRE AUSSI : OM : Juninho pense que ce joueur va marquer l’histoire du club !

« Souvenons-nous: Tudor s’est fait siffler parce qu’il avait mis Payet sur le banc, parce qu’il ne faisait pas jouer Dieng et parce que les supporters avaient vu les matchs amicaux. Et à chaque conférence de presse, on lui demande pourquoi Payet n’est pas sur le terrain. On a la réponse. Ne pas voir Guendouzi sur le terrain, ça me fait mal. Payet, on ne lui enlève pas ses qualités et ce qu’il a fait à l’OM. Mais ça n’a jamais été le joueur qui peut te donner le rythme que te mettent certains sur leurs prises de balles, leur percussion. Gerson a été bon l’an dernier à la fin de la saison. Mais contre qui? En Ligue Europa Conférence et dans les matchs en bois du championnat. Lui aussi va à deux à l’heure. Tout le monde pleure parce qu’il faut les mettre, mais quand ils sont sur le terrain, on le voit. Quant ça passe au niveau supérieur, c’est difficile pour les autres aussi. Il n’y en a qu’un qui a été bon, c’est Bailly. Le problème, c’est que j’ai l’impression qu’il va se blesser tous les deux matchs. » Éric Di Meco – Source : Super Moscato Show (14/09/2022)