OM : Di Meco invite les supportere à s’en prendre à Longoria !

Invité à réagir sur la gestion du cas Bamba Dieng dans le Super Moscato Show, Éric Di Meco fustige Pablo Longoria et défend Igor Tudor. Selon lui, le nouvel entraîneur de l’OM n’est pas responsable de la situation de l’international Sénégalais à l’OM.

Le cas Bamba Dieng fait toujours autant parler à Marseille. Alors que la fin du mercato approche, Pablo Longoria espère toujours vendre son international Sénégalais de 22 ans. Hier soir dans le Super Moscato Show, un supporter marseillais a accusé Igor Tudor d’être responsable de la situation actuelle de Bamba Dieng. Éric Di Meco est alors monté au front pour défendre l’entraîneur Croate. Pour l’ancien joueur de l’OM, les supporters ne peuvent pas s’en prendre à Tudor pour les décisions de Longoria. Il estime que si le président de l’OM veut vendre Bamba Dieng, il doit en assumer les responsabilités.

» La saison dernière à la même période, la plupart des supporters ne savaient pas si Bamba Dieng était gaucher ou droitier et s’il était défenseur ou attaquant. On ne peut pas reprocher tout et n’importe quoi à Tudor. Je n’accepte pas que l’on lui reproche des choses alors que ce n’est pas lui le responsable. Est ce que les supporters marseillais se sont offusqués de la sorte sur la mise à l’écart de Mandanda ? Je ne pense pas. C’est un délit de faciès, c’est tout. Si les supporters doivent s’en prendre à quelqu’un, c’est au président. C’est lui qui a fait venir Tudor et c’est lui qui a fait partir Sampaoli. Tudor, dans cette histoire, il n’y est pour rien. Il faut s’en prendre aux bonnes personnes et arrêter d’accuser toujours les mêmes. » Éric Di Meco – Source : Super Moscato Show (22/08/2022)

🗣💬 Di Meco répond à un supporter de l’OM mécontent d’Igor Tudor : » Prenez-vous en à celui qui l’a fait venir ! Prenez-vous en au président. » #RMClive pic.twitter.com/PRbNXWIRzQ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) August 22, 2022

Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? — Acherchour

Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After sur RMC, a émis des doutes sur la gestion de Pablo Longoria. Selon lui, l’Olympique de Marseille ne pourra pas tenir sur la durée avec de tels changements chaque saison. Il faut de la stabilité pour pouvoir s’installer comme un club important en Europe et continuer à grandir.

« Je voulais parler de l’Olympique de Marseille et d’où aller le club plus globalement. J’ai l’article dans L’Equipe aujourd’hui (mercredi) qui parlait du grand manège et du grand manège qui s’est opéré. J’ai réfléchi tout l’après-midi d’où allait l’OM et où allait l’OM. Est-ce qu’aujourd’hui, cette politique qui est du aux moyens du club et notamment du manque de vente, du modèle… Longoria est tributaire de ça. Est-ce que ce jeu de chaise musical va être viable et jusqu’à quand l’OM va être obligé de faire ça tous les ans? 3 coachs en 3 ans, Sampaoli / Villas-Boas / Tudor, on peut aussi ajouter Larguet. Ntcham qui est la goutte d’eau qui fait déborder le vase entre Longoria et le coach. C’était aussi un peu avec Eyraud. Ce qu’il s’est passé avec Sampaoli cette saison… Longoria veut un modèle italien avec l’entraîneur qui entraîne et qui n’a pas à s’intéresser au recrutement. Tudor ce n’est pas le plus stable d’Europe. En moyenne sur les trois dernières années, il y a une moyenne de 10 recrues par an. Equipe changeante, entraîneur changeant, philosophie changeante… Il y a des joueurs qui arrivent en prêt mais sans option d’achat. Comme Tavares et Saliba. Des joueurs vieillissants. Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? Quand on voit les joueurs qui arrivent avec Sanchez et Payet tu ne peux pas construire. J’ai regardé l’effectif, il ne reste plus beaucoup de joueurs d’il y a deux ans. Même pour les supporters, tu ne peux même pas t’identifier. En Europe, ce modèle-là, est-ce qu’il est viable? » Walid Acherchour – Source : After RMC (17/08/22)