OM : Di Meco détruit Marcelino suite à son interview !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce mercredi matin l’Equipe a publié un long entretien avec Marcelino,. Les déclarations de l’ancien coach de l’OM n’ont pas été au goût d’Eric Di Meco qui a taclé le technicien espagnol sur RMC !

Eric Di Meco n’a pas mâché ses mots dans le Moscato Show sur RMC ce mercredi. « Pour moi, Marcelino, il est disqualifié pour parler de l’OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu’il n’a jamais été remis en cause, balance Di Meco. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d’éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner d’un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n’as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l’équipe en Ligue des champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs, tu ne fais pas des raisonnements. »

A lire : Marcelino : « L’OM, ce n’est pas un club aussi grand que ce qu’il voudrait être »

Si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club

🗣 « Pour moi Marcelino est disqualifié pour parler de l’OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois » ⚪🔵 Eric Di Meco remet Marcelino en place. pic.twitter.com/klLAGdMzoA — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 11, 2023

« Mais tu ne peux pas, en ayant passé deux mois ici et en ayant échoué, dire ce qu’il dit sur le club. (…) L’OM est un club historique mais ce n’est plus un grand club aujourd’hui, on est tous d’accord. Mais on a besoin de lui pour le savoir ? Parce que si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club, termine l’ancien latéral gauche marseillais. »