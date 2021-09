OM – Di Meco : « Dieng c’est la recrue qu’on attendait pas »

Après ne pas être parvenu à recruter une doublure à Arkadiusz Milik, l’OM a finalement décidé de faire confiance à Cheikh Bamba Dieng pour l’épauler. Flamboyant face à Monaco, le Sénégalais a prouvé que l’on pouvait compter sur lui. Eric Di Meco le considère comme une recrue pour l’OM.

Alors qu’il n’avait disputé qu’une petite minute contre Montpellier en début de saison, Cheikh Bamba Dieng a été titularisé par Jorge Sampaoli face à Monaco samedi dernier. Un choix payant pour le technicien argentin puisque l’attaquant sénégalais a été auteur d’un doublé victorieux pour l’Olympique de Marseille. Seul attaquant de formation de l’effectif aux côtés d’Arkadiusz Milik, il a prouvé que l’on pouvait compter sur lui cette saison. Dans notre Débat Foot Marseille diffusé hier, Eric Di Meco a tenu à encenser Cheikh Bamba Dieng. À tel point qu’il le considère même comme une recrue dans l’effectif phocéen cette saison.

C’est l’homme du match – Eric Di Meco

« On est obligé de mettre Dieng en avant sur ce match-là. D’abord parce qu’il met deux buts et ensuite parce qu’il a fait vivre la misère aux défenseur centraux notamment de Monaco. Même s’il y a deux poteaux, moi j’ai souvenir de la deuxième action qui amène la deuxième frappe sur le poteau avec cette transversale-là qui est tendue vers lui et cette prise de balle et l’accélération. C’est sur ce coup-là j’ai dit « waw il a un truc ». Je ne le connais pas bien, comme tout le monde. Il rentrait un petit peu, il faisait des bouts de matches souvent dans une équipe qui ne tournait pas. Là, il a été impressionnant. Alors son positionnement était intéressant. Justement, comme le disait Jean-Charles, parce que les trois défenseurs centraux monégasques sont de grands gaillards plutôt bons sur les duels corps à corps, là quand il se sont retrouvés sans adversaires à marquer où il faut avoir un petit peu d’intelligence de jeu pour aller compenser on a vu qu’ils étaient en difficulté. Et le fait de le (Dieng) mettre sur le côté comme ça, ça été super intéressant. C’est l’homme du match. Je crois que beaucoup l’ont découvert sur ce match-là. Parce que ce n’est pas ce qu’on a vu depuis qu’il est arrivé qui pouvait nous laisser présager ce genre de match-là. Donc là il a tapé très fort. Ça veut dire encore une solution de plus à laquelle on ne pensait pas en plus. On pensait les De La Fuente, les Under, les Luis Henrique tout ça. Celui-là, je ne l’avais pas mis dans les possibilités. L’OM voulait un remplaçant à Milik. Et, depuis le début de la saison c’était Payet qui jouait dans cette position de faux 9. Donc il tombe là… c’est une recrue quoi. C’est une recrue qu’on n’attendait pas en réalité. » Eric Di Meco – Source : DFCM (13/09/2021)