OM: Di Meco en remet une couche sur Mandanda et fracasse Pau Lopez !

Le choix de Jorge Sampaoli de titulariser Pau Lopez à la place de Mandanda est vivement critiqué par plusieurs consultants, notamment Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM. Il a de nouveau affirmé son désaccord vis-à-vis de cette décision…

La légende de l‘Olympique de Marseille a critiqué le nouveau gardien de l’OM, Pau Lopez :

Je vois Pau Lopez dans les buts, je tremble– Di Meco

« Les supporters ont été critique envers Steve Mandanda sur certains matchs, parce que lui était capable de te faire gagner des points dans une saison. L’année où l’OM est champion, il a été énorme et quand il a été moins bien il a su se remettre en question. Comme il y a trois ans quand il avait pris du poids, il est parti en cure et la saison suivante il a été énorme. Si tu es poussé naturellement par un mec qui est plus fort que toi, c’est l’histoire du football. Mais là, le problème c’est que ce n’est pas le cas ! On m’a vendu un mec super fort au pied, mais Pau Lopez a deux croissants de lune à la place des pieds, je le vois dans les buts je tremble. » Eric Di Meco— Source: RMC (14/10/21)

Il ne faut pas compliquer le football– Di Meco

« Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu’il ne l’est. Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon .Ce que j’ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s’il s’entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent » Eric Di Meco— Source: RMC (05/10/21)