OM : Di Meco en veut à De Zerbi, estimant qu’il fait du « social » !

Sur RMC, Eric Di Meco s’est exprimé sur les choix de Roberto De Zerbi. Le consultant de RMC Sport, qui évoque souvent les opinions de ses amis supporters à l’antenne, estime que le coach italien a commis une erreur en titularisant Jeffrey De Lange lors de l’élimination de l’OM face à Lille (1-1, 3-4 t.a.b.). « Quand tu n’as qu’une compétition à jouer, que c’est ton objectif prioritaire avec le championnat, que tu mets ton équipe type sur les 10 joueurs de champ, pourquoi tu ne mets pas Rulli ? C’est le meilleur joueur olympien depuis le début de la saison, c’est le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Je pense qu’il est devant Chevalier en championnat ».

Il a poursuivi en soulignant l’importance de la décision : « Et en plus, tu as un mec qui sort 3 pénaltys sur 3 cette saison. Il a déjà mangé le cerveau des attaquants qui le voient à la télé, ils ont déjà la tremblote. Et on ne le met pas sur le terrain… Surtout que l’OM et Lille sont très proches l’un de l’autre, ils ont fait 1-1 en championnat, tu te dis que ça va être serré. » Eric Di Meco, nostalgique de l’époque des années 90, a également commenté : « Les deuxièmes gardiens de mon époque regardaient les matchs depuis les tribunes toute l’année et ils ne jouaient jamais. Et maintenant, il faut faire du social », a-t-il conclu.

