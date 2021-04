Di Meco est déjà emballé par cet aspect de l’OM de Sampaoli !

Arrivé en pleine tempête, Jorge Sampaoli tente tant bien que mal de donner une identité de jeu à son équipe. L’ancien sélectionneur argentin prône un jeu offensif qui donne envie aux spectateurs, comme Eric Di Meco, de rester jusqu’à la fin.

L’arrivée de Sampaoli a été bénéfique à l’Olympique de Marseille. Depuis sa venue, l’OM n’a perdu que quatre petits points en route (défaite face à Nice et match nul face à Montpellier). Signe de la bonne forme des Marseillais, les hommes de Sampaoli sont sortis vainqueurs de la totalité des matchs disputés à domicile avec le coach argentin. Si la décision se fait souvent dans les derniers instants des rencontres, cet OM là réserve des surprises à chaque match.

Le mec a redonné des émotions — di meco

Consultant du Super Moscato Show, Eric Di Meco a partagé sa satisfaction de voir le spectacle proposé par Sampaoli et ses joueurs.

« Quand tu ne gagnes rien, comme c’est le cas depuis 2010, je crois que la majorité des supporters apprécient quand il y a de l’émotion quand tu vas au stade. Il se passe un truc, on ne s’emmerde pas. Moi j’ai toujours dit qu’il faudra juger Sampaoli quand il aura fait son recrutement et quand il y aura eu des matchs la saison prochaine. Les mecs ne sont pas devenus meilleurs mais sur les deux derniers matchs, il se passe quelque chose quoi. Et pourtant la première mi-temps du week-end dernier n’est pas terrible mais il se passe des trucs. Juste ça, ça suffit. Le mec a redonné des émotions. » Eric Di Meco – Source: RMC Sports (20/04/21)