OM: « Di Meco est le symbole des clasicos des années 90 ! »

Ce dimanche soir à 21h, la chaîne Canal + a proposé un Best-of des meilleurs clasico des dernières années. Le consultant RMC Jonatan MacHardy a donné sa meilleure équipe marseillaise des OM-PSG…

Ce dimanche 22 mars, l’Olympique de Marseille aurait dû recevoir le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Une rencontre qui était très attendue par les supporters mais qui n’aura pas lieu à cause de la suspension du championnat dû à l’épidémie du coronavirus. Sur les ondes de RMC, Jonatan MacHardy a donné le meilleur 11 marseillais dans l’histoires des OM-PSG.

Mandanda dans les cages– MacHardy

Il s’est exprimé à l’after Foot:

» Je joue en 5-3-2 avec Mandanda qui est le joueur qui a le plus joué des OM-PSG, il a sorti des gros matchs contre le PSG. C’est un joueur qui a tout connu lors des clasicos. A gauche je met Eric Di Meco qui est le symbole des clasicos des année 90 dans une défense à trois avec Heinze et Basile Boli sur son but en 1993. J’ai mis au milieu de terrain Pancho Abardonado qui est un joueur de la ville de Marseille, un vrai symbole. A droite j’ai mis Azpilicueta, qui a fait un très bon match contre le PSG sous l’ère Qatari en 2011. Ensuite Lorik Cana qui a joué dans les deux clubs, Sauzé et Ayew au milieu de terrain. Devant j’aligne Gignac et Alen boksic » Jonatan MacHardy— Source: After Foot RMC