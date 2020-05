OM – Di Meco : « Eyraud croit qu’il a la science infuse. Mais ça ne passera pas… »

Sur RMC, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco revient sur la tribune du président Eyraud sur Linkedin. Il critique clairement la communication de JHE…

//www.dailymotion.com/embed/video/x7trtls?autoPlay=

Eryaud peut inventer tous les « head » qu’il veut, il a jeté 200 millions d’euros par la fenêtre — Di Meco

« Ce qui est ridicule, ce n’est pas la méthode, Linkedin, il vient de ce monde-là. Ce qui est gênant, c’est la communication, quand tu regardes aujourd’hui la réaction des supporters marseillais, ils sont désespérés. Il prend des exemples sur les grands clubs étrangers, il annonce un plan de bataille. (…) Y a un truc qu’il faut savoir dans le football, c’est qu’il y a une vérité, c’est celle du terrain, il faut gagner les matchs. Eyraud est moqué par les supporters, les gens qui travaillent avec lui lui reprochent son côté hautain. Il peut inventer tous les « head » qu’il veut, il a jeté 200 millions d’euros en l’air et le club est en déficit. L’OM va jouer la Ligue des Champions, en vendant au moins deux gros joueurs. Tu as raté ton recrutement en surpayant et aujourd’hui tu demandes aux joueurs de faire un rabais sur les salaires. Il fait une leçon de marketing et de gestion à des mecs sur Linkedin. Il croit qu’il a la science infuse. Mais ça ne passera pas. La saison va être très longue pour lui… » Eric Di Meco – Source: RMC