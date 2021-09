OM – Di Meco : « J’ai de gros doutes sur le niveau de Balerdi »

Déjà prêté par Dortmund avec option d’achat la saison dernière, Léonardo Balerdi a été conservé définitivement par l’Olympique de Marseille cette saison. Le défenseur central argentin est un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. De son côté, Eric Di Meco a quelques doutes sur son niveau…

Il était l’une des volontés de Jorge Sampaoli lors du mercato estival. Léonardo Balerdi a été conservé définitivement par l’Olympique de Marseille cette saison. Déjà prêté avec option d’achat par Dortmund la saison dernière, le défenseur central argentin a l’avantage de connaître l’environnement marseillais. Si sa grinta est irréprochable, Eric Di Meco doute cependant de son niveau. Dans notre dernier Débat Foot Marseille diffusé lundi, l’ancien défenseur olympien a tenu à développer sa pensée sur Léonardo Balerdi.

J’ai un doute sur le niveau au-dessus qui peut arriver très vite notamment en Coupe d’Europe – Eric Di Meco

« J’ai un problème depuis qu’il est arrivé et c’est pas ce match là qui m’enlève les doutes que j’ai à son sujet, c’est Léonardo Balerdi. J’ai de gros doutes sur le niveau de Léonardo Balerdi. Je me pose des questions défensivement parce que là sur un match maîtrisé, il fait un penalty, parce que l’action qu’il fait dans la surface il y a penalty alors qu’il n’y a pas le feu. Rappelez vous l’action où il se fait fumer et où il va mettre la main en taclant de la tête parce qu’il est encore battu. Les centres au deuxième qui lui passent au-dessus de la tête sur les deux occasions. Moi j’ai un doute sur le niveau au-dessus. Il a la niaque, il n’y a pas de soucis par rapport à ça. S’il joue, c’est qu’il est meilleur que les autres. C’est juste que j’ai un doute sur le niveau au-dessus qui peut arriver très vite cette semaine et les semaines d’après notamment en Coupe d’Europe. Quand je dis que j’ai un doute, peut-être qu’ils seront levés. Ça reste un jeune joueur avec un profil particulier. Il manque un peu de vitesse. » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)

Balerdi doit avoir un manque de confiance – Stéphane Sparagna

« Il commence à y avoir beaucoup de défenseurs centraux. Il n’y a que Luan Peres qui peut vraiment jouer à gauche de ce que j’ai compris. Ca laisserait Caleta-Car, Alvaro, Saliba… A l’instant T, même si je n’ai pas vu les matchs amicaux j’ai vu des extraits, des commentaires et les avis d’après-match mais Balerdi doit avoir un manque de confiance. Soit c’est ça, soit il est encore jeune et a besoin d’expérience, soit il n’est pas prêt. Même au club de l’OM ! Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de pression donc est-ce qu’il est vraiment prêt? Je ne sais pas. Il lui faut peut-être plus de temps que les autres pour l’être. Saliba pourrait entrer à la place de Balerdi. Alvaro, il n’est peut-être pas au top de sa forme avec la pré-saison mais ça reste un joueur de caractère, expérimenté… Je pense que sortir Alvaro serait une erreur pour le début de saison. Même si physiquement, il n’est pas au top… Il faut le laisser sur le terrain. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)