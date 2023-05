OM : Di Meco met en garde Lens !

L’OM a été battu 1-2, samedi dernier contre Lens et est désormais troisième, deux points derrière les sangs et ors. Cependant Eric Di Meco croit que l’OM peut repasser devant Lens. Durant le Super Moscato Show, l’ex olympien met en garde les Nordistes sur le fait d’être devenu le « chassé ».

L’OM peut continuer d’espérer. Le club est troisième de Ligue 1, à deux points de la deuxième place, à quatre journées de la fin. Même si l’OM n’a plus son destin entre les mains, Eric Di Meco pense que Lens a la pression depuis sa victoire. Il affirme aussi que Marseille peut de nouveau les doubler dans cette fin de saison. Voici l’extrait d’Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.

🎙 Di Meco sur le duel entre l’OM et Lens en cette fin de saison : « Factuellement, Lens a fait le plus dur. Sauf que maintenant, ils sont chassés. La pression, tu la ressens. » #rmclive pic.twitter.com/81z3oAsl7X — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 8, 2023

Attention quand tu es dans la position du chassé

« Oui factuellement, tu gagnes un match sur deux et tu finis troisième, explique Eric Di Meco au micro du Super Moscato Show. Après Lens, même s’ils ont fait le plus dur, ils restent chassés. Quand tu tombes dans un match où tu n’arrives pas à marquer et où tu es obligé de gagner sinon tu peux te faire rattraper. Et recevoir Reims ou aller à Lorient ce n’est pas facile. On présentait ce Lens-OM comme une finale, mais attention quand tu es le chassé et plus le chasseur. L’OM avait perdu des points dans cette situation.«

Les détails du match ont été contre l’OM

« Normalement tu es tendu vers l’objectif donc tu te sens fort, poursuit Eric Di Meco. Sauf que sur le match il n’y a pas de différence entre les deux équipes. Mais il y a trois faits de matchs. S’ils avaient été inversés, ça aurait changé le résultat. Le premier but de l’OM, où tu marques d’entrée, qui a été refusé. Tu perds ton défenseur central au bout de 30 minutes sur une blessure. Et Alexis (Sanchez) où on se rend compte qu’il ne peut plus jouer après 20 minutes. On inverse le truc. Lens se fait annuler un but, perd Danso et Openda, est ce que le résultat est le même ? Moi je dis que non. Ce genre de match se joue sur des détails. Et les détails ont été contre l’OM.«