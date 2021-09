OM – Di Meco « Mon plus beau souvenir est la Ligue des champions »

Vainqueur de la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille en 1993, Eric Di Meco a fêté hier ses 58 ans. Dans un entretien accordé à l’OM, l’ancien défenseur s’est livré sur ses plus beaux souvenirs sous la tunique phocéenne.

Sans surprise, Eric Di Meco est aujourd’hui considéré comme une légende de l’Olympique de Marseille. Après avoir porté la tunique phocéenne de 1980 à 1994, le latéral gauche a tout gagné à Marseille. Une Coupe de France, quatre titres de Champions de France et surtout une Ligue des champions remportée en 1993, voilà le palmarès d’Eric Di Meco à l’Olympique de Marseille.

À travers un entretien accordé à l’OM, l’ancien latéral gauche phocéen à plusieurs questions posées par les supporters sur les réseaux sociaux. Il a d’abord tenu à se confier sur ses plus beaux souvenirs sous la tunique phocéenne.

Je suis un privilégié de la vie – Di Meco

« Mon meilleur souvenir à l’OM c’est l’ensemble de ma carrière. Faire toute sa carrière dans son club de coeur et gagner autant de titres, c’est un privilège qui n’existait pas beaucoup à l’époque et qui n’existe plus aujourd’hui. Mais bien évidemment, mon plus beau souvenir avec le club c’est la finale de Ligue des champions remportée en 1993. (…) Dans le foot, il y a des matches tous les 3 jours donc ne savoure pas tout le temps un titre. Après avoir gagné la Ligue des champions, un match nous attendait contre Paris 4 jours après et j’étais déjà pleinement concentré là-dessus. Je l’ai savouré quand j’ai mis un terme à ma carrière. C’est une joie très difficile à décrire. (…) Je suis arrivé ici en 1980 pour intégrer le centre de formation. J’y vis toujours, je suis amené à beaucoup bouger. Mon plaisir, c’est quand je reviens à Marseille. Je suis un privilégié de la vie de faire ce métier dans un club comme l’Olympique de Marseille et d’être ici depuis tout ce temps, toujours en forme. » Eric Di Meco – Source : OM.fr (07/09/2021)

Le tacle est un véritable geste technique – Di Meco

Par ailleurs, Eric Di Meco s’est ensuite amusé à raconter ses tacles assez musclés réalisés sur le terrain à l’encontre de ses adversaires. Aujourd’hui, il ne regrette pas l’ensemble de ses tacles.

« Il faut savoir que le tacle est un véritable geste technique. C’est un peu comme une reprise de volée, c’est une question de timing. J’ai fait des tacles les deux pieds en avant, certains légendaires, que je ne regrette pas. Ce que j’aime dans le tacle, c’est de récupérer le ballon au moment où le joueur adverse s’apprête à le pousser afin de repartir avec. C’est un geste technique pas assez valorisé à mon goût. J’ai essayé de l’amener au haut niveau mais ça n’a pas toujours été valorisé à juste titre. J’adorais ça. Je ne les regrette pas car je n’ai jamais blessé personne et ça me fait plaisir car certains supporters me le ressortent souvent. Ça a marqué certains supporters donc ça me fait plaisir, je ne regrette rien, je revendique toute ce que j’ai fait. » Eric Di Meco – Source : OM.fr (07/09/2021)