OM: Di Meco ne pense pas au titre…

L’Olympique de Marseille réalise un formidable début de championnat, avec en prime une deuxième place. Pour autant, Eric Di Meco ne pense pas au titre de champion…

Si l’Olympique de Marseille se montre plus que convaincant sur ce début de saison, Eric Di Meco estime qu’il n’y a pas d’enflammade, au point de viser le titre de champion.

Tout Marseille ne pense pas que l’OM va être champion– Di Meco

L’ancien défenseur marseillais s’est exprimé au micro de RMC, dans le Moscato Show. Il a tenu a rappeler que les supporters olympiens n’en font pas trop sur les ambitions sportives :

« Tu peux t’enflammer parce que ton équipe joue bien, c’est normal qu’il y est du monde au stade vélodrome. Les gens sont enthousiastes, les joueurs sont contents lorsqu’ils marquent des buts mais ça ne veut pas dire que tout Marseille pense que l’OM va être champion. » Eric Di Meco— Source : RMC

🎙 « Il faut arrêter de penser que tout le monde ici pense que ça joue le titre. » ⚪🔵 Di Meco tempère le terme ‘enflammade’ autour de l’OM. « L’enflammade, quand on est deuxième oui… Mais on ne pense pas encore tous les jours au titre. » pic.twitter.com/OrTYKgV8s1 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 20, 2021

On a une équipe pour faire du jeu — Harit

Au micro de Canal +, Amine Harit s’est exprimé sur sa nouvelle équipe. Selon lui, la force de l’effectif est avant tout dans la capacité technique, le nombre de joueurs de qualité qui vont être utiles à l’équipe pour tous les matchs qu’elle aura à jouer.

« On a un groupe qui vit bien. Il y a beaucoup de très bons joueurs, donc c’est normal que ça tourne. On a des joueurs très à l’aise techniquement. On a énormément matchs, c’est ce qui fera de nous une très bonne équipe cette saison. On a une équipe pour faire du jeu. Il faut rester concentré, lucide, dans les matchs qui arrivent » Amine Harit – Source : Canal + (19/09/21)