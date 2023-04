OM : Di Meco pointe les lacunes de Tudor

Troisième de Ligue 1, à deux points du RC Lens, l’OM perd des points dans la lutte pour la ligue des champions. Sur le plateau du Super Moscato Show, Eric Di Meco (ex OM) affirme que toutes les équipes de Ligue 1 traversent une mauvaise phase. Mais aussi que Tudor manque d’expérience pour gérer sereinement cette fin de saison.

Eric Di Meco critique les choix tactiques de Tudor. Notamment la non titularisation de Mbemba contre Montpellier, le 31 mars et Lorient, le 9 avril. Mais il affirme que les équipes du top 5 de Ligue 1 sont en difficulté sur cette fin de saison. Voici l’extrait consacré à l’intervention de l’ex olympien.

⚪🔵 Tudor se voile-t-il la face ? 🗣💬 Eric Di Meco : « Dans la gestion des émotions au moment d’un sprint final, il a des progrès à faire, et peut-être même dans ses compostions. » #RMClive pic.twitter.com/Uttwihp5iP — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 10, 2023

Toutes les équipes sont moins bien en ce moment

« Bien sûr qu’il y a de la frustration. Après toutes les équipes en Ligue 1 sont en difficulté en ce moment, explique Di Meco sur le plateau du Super Moscato Show (RMC), le 10 avril dernier. Paris est en difficulté, Rennes a complètement explosé, Monaco ils n’y sont plus et même Lens qui ont gagné contre Rennes, mais vendredi soir s’il y a nul c‘est pareil. Ce qu’on dit cette semaine peut-être faux la prochaine car l’OM peut avoir un point d’avance sur Lens. Tudor a montré beaucoup de qualités depuis le début de la saison, avec une faculté de monter d’un niveau en passant de Vérone à un club qui joue la ligue des champions. Mais là, gérer une fin de saison où tu as l’objectif de la deuxième place à aller chercher, ou troisième et qualifié pour la ligue des champions c‘est compliqué. On le voit qu’il n’a pas l’expérience de ce genre d’épreuves. Et il perd un peu les pédales. On le voit que l’OM est un peu moins bien, comme tout le monde en ce moment. »

Tudor a des progrès à faire mentalement et sur ses compositions

L’ex OM poursuit au micro du Super Moscato Show : « Dans la gestion des émotions il a des progrès à faire lui aussi et peut-être aussi dans ses compositions d’équipe de faire les bons choix. Même si Mbemba est fatigué, même sur une jambe, il est meilleur que Balerdi. Mbemba soit il doit être titulaire, soit il ne doit pas jouer. Ne commence pas à le mettre sur le banc pour mettre Balerdi, Riri, Fifi et Loulou. »