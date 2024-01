OM : Di Meco prédit un séisme à Marseille !

L’élimination en Coupe de France ce dimanche face au Stade Rennais a laissé des traces. Pour Eric Di Meco, Pablo Longoria pourrait même quitter le club très prochainement.

L’avenir de Pablo Longoria s’écrirait-il en pointillé? C’est en tout cas ce que pense Eric Di Meco qui l’a annoncé sur RMC ce lundi après l’élimination en Coupe de France face au Stade Rennais. Cette défaite contre les Bretons n’arrangera pas le projet mis en place à l’OM. Une page pourrait être tournée d’après l’ancien joueur marseillais.

« Je pense que Longoria ne sera plus là à la fin de l’année. Je me pose des questions et je pense que la page va se tourner d’elle-même. Mais si il s’en va, dites-moi qui vous faites venir, se questionne Di Meco sur RMC. On se rend compte qu’il y a une limite à la politique de Longoria. A faire des paris, tu en gagnes un ou deux et tu impressionnes tout le monde, mais tu en perds 10 dans le même temps. J’ai peur qu’il ne soit plus là à la fin de l’année, et j’ai peur de voir qui va arriver derrière »

La tendance est à un départ de Longoria, même peut-être d’ici la fin du Mercato

Avec le départ de Pedro Iriondo, on parle de plus en plus de celui de Pablo Longoria ! Le président de l’Olympique de Marseille semble s’affaiblir en interne avec de nombreuses départs de personnes qui l’entouraient. Pour notre journaliste Benjamin Courmes, cela pourrait aller plus vite que prévu !

« Des rumeurs circulent effectivement sur son avenir. Bon, nous ce qu’on sait, c’est effectivement la tendance à un départ de Longoria même peut être d’ici la fin du du mercato. Ce qui serait étonnant. », explique le journaliste dans notre émission Débat Foot Marseille.