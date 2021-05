OM : Di Meco prend la défense de Longoria face au « ridicule » Raymond Domenech !

Après ses déclarations dans El Pais, Pablo Longoria s’est attiré la foudre de Raymond Domenech. Sur les antennes de RMC, Eric Di Meco prend la défense du président de l’Olympique de Marseille.

Plusieurs acteurs du football français ont très mal pris les déclarations de Pablo Longoria dans son entretien à El Pais où il émet des doutes sur la formation et sur le style de jeu à la Française.

Raymond Domenech a été le plus présent sur les réseaux sociaux à ce sujet, critiquant notamment la prestation des Olympiens face au bloc bas du Strasbourg de Thierry Laurey.

LONGORIA SERA SCRUTÉ LA SAISON PROCHAINE

Eric Di Meco, ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet ce lundi soir au micro de RMC. Le consultant pense qu’il vaut mieux attendre la saison prochaine pour juger l’équipe made in Sampaoli – Longoria.

« Longoria n’a répondu qu’à une question sur la situation du football français. Il a parlé de la formation et des entraîneurs. Il n’a pas raison sur tout, il n’a pas raison sur tout, le débat est ouvert. J’aurais aimé que les entraîneurs s’engouffrent dans ce débat-là, ça nous ferait peut-être progressé un peu et on aurait d’autres coachs à l’étrangers que le peu que l’on a aujourd’hui. Les résultats de l’OM seront scrutés mais sans cette déclaration, ça aurait été le cas, quoi qu’il arrive. C’est un jeune président et il vient d’arriver au club, il a fait le choix fort de faire venir cet entraîneur. Il y aura des débats la saison prochaine sur l’OM de Pablo Longoria et de Sampaoli mais surtout du président qui sera sous le feu des projecteurs. »Eric Di Meco – Source : RMC (03/05/21)

Quand Domenech fait ses tweets, à part être ridicule, il ne fait rien — DI MECO

En revanche, l’ancien défenseur international français ne pense pas que cela déstabilise le jeune président espagnol. Selon lui, Pablo Longoria sera plus embêté par un Vélodrome entier qui critique ses choix plutôt que les petites déclarations des coachs français.

« Je n’ai pas l’impression que ça le perturbe plus que ça. Ce qui le perturbera c’est s’il n’y a pas de bons résultats et qu’il y a une gronde au Vélodrome mais ce ne sont pas les tweets de Raymond Domenech ou des affirmations de certains coachs… Quand Domenech fait ses tweets, à part être ridicule, il ne fait rien. J’attends avec impatience la saison prochaine pour voir l’OM de Pablo Longoria et si c’est critiquable, on critiquera. On ne va pas critiquer parce qu’il a dit un truc sur le football français qui est à moitié vrai. » Eric Di Meco – Source : RMC (03/05/21)