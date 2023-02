OM: Di Meco prévient les joueurs de Tudor !

L’OM se déplace ce dimanche à Toulouse dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les joueurs d’Igor Tudor vont affronter une équipe offensive, capable de marquer beaucoup de buts, ainsi Eric Di Meco n’est pas rassuré…

Promu cette saison, Toulouse réalise un championnat correct avec à la clé une 11e place. Si l’OM a écrasé cette équipe au match aller (6-1), le retour risque d’être plus difficile au Stadium. Ancien joueur marseillais, Di Meco a prévenu les joueurs olympiens :

Un déplacement dangereux pour l’OM– Di Meco

« C’est un déplacement dangereux pour l’OM qui devra faire attention. Parce que le Téfécé est libéré mentalement par sa dynamique, son classement. Il a tout le loisir de lâcher les chevaux. Alors que Marseille, gagnant certes à Clermont (2-0), n’y a pas sorti son meilleur match de la saison. Bref, je crois que le TFC a un vrai coup à jouer. Surtout que le jeu phocéen est clairement identifié, dorénavant. Et le Tef, devant, a peut-être les moyens de faire mal à l’OM dans les couloirs où les latéraux marseillais sont hauts. Toulouse a les armes pour embrouiller Marseille. Je vois quand même l’OM l’emporter au Stadium. Mais avec des buts de chaque côté, le TFC va marquer. » Eric Di Meco— Source: RMC (17/02/23)

Il y a de la qualité physique liée au mental

»Je suis impressionné par ce que je vois, ça saute aux yeux que l’équipe est en forme. C’est monté crescendo. Je pense qu’il y a un gros travail de Carlo Spignoli derrière, et l’adhésion des garçons. J’imagine que le travail a été axé sur la répétition des efforts à haute intensité. La vraie débauche est à la perte de balle, un effort intelligent et automatisé chez eux qui limite la dépense d’énergie. Il y a la qualité physique, mais elle est liée au mental : il y a surtout cette envie de faire l’effort, c’est dans leurs gènes. En 2008-09 avec Éric Gerets, on était derniers de Ligue 1 dans les distances totales parcourues, en 2009-10 on est champion, mais on est loin des premiers… On peut avoir des résultats sans être les meilleurs athlétiquement parlant. Il y a les qualités techniques, tactiques ou de finition qui jouent encore plus sur la victoire. » Serge Conesa – Source : La Provence (17/02/2023)