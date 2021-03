OM : Di Meco réagit au gros tacle de Manu Amoros à l’encontre de Boli !

Dans l’émission le Moscato Show, Eric Di Meco a donné son sentiment sur le gros tacle de Manu Amoros à l’encontre de Basile Boli dans notre émission Débat Foot Marseille ce jeudi. (extrait à voir ci-dessous)

Invité dans nos locaux ce jeudi, Manuel Amoros n’a pas mâché ses mots au sujet de Basile Boli. Il aurait aimé que ce dernier s’exprime pendant la crise et qu’il prenne clairement position. A voir en images ci-dessus

« Basile Boli, il est où? Il est à Paris? Il fait campagne pour Thiriez pour la fédération mais est-ce-que tu l’as vu pendant les évènements? A part quand on lui a dit « Va voir les supporters »? Est-ce qu’on l’a entendu parler? Il ne dit rien. Il est là ou il n’est pas là ? Par son intermédiaire, est-ce qu’il n’aurait pas pu mettre des anciens au club ? Il s’en bat les cou… des anciens ou quoi? Il a marqué un but exceptionnel, il nous a fait gagner la Coupe d’Europe mais ce sont tous les joueurs qui ont fait marqué. Bon, il était là et il a marqué, très bien mais quand le club vit ces moments difficiles, il est où? Il n’est pas là et ce n’est pas normal. J’aurai aimé qu’il prenne position et qu’il dise ce qu’il pense de la gestion d’Eyraud, de Longoria. Soit disant il est costaud, il est fiers, mais vas y dis ce que tu penses, tu te fais virer, tu te fais virer, tu retrouveras un autre club. Il faut dire ce qu’on pense quelques fois non ? Quand je travaillai à OM TV, à un moment j’ai dis à Labrune que c’était un incompétent. Je me suis fait viré, mais au moins j’ai dis ce que je pensais. » Manuel Amoros – Source: Football Club de Marseille (04.03.21) »

Dans l’émission le Moscato Show sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco a réagi à cette sortie assez virulente de Manu Amoros :

« C’est chaud quand même. Après Manu pose la question que beaucoup de gens à Marseille se sont posés. Je vais faire une confidence, j’ai envoyé un texto à Basile pour qu’on l’entende pendant la crise, mais bon c’est vrai qu’il a des occupations en ce moment. C’est une légende à Marseille donc c’est un peu dommage. Et d’après ce que je sais il est ambassadeur, mais il n’est même plus salarié du club, donc ce n’est même pas ça la raison. Et puis il y a peut-être un truc personnel entre les deux je ne sais pas. Peut-être que Manu à un moment donné devait intégrer le club et attendait un petit coup de pouce de Basile. Ce qui me gène c’est qu’il va un peu loin et qu’il ne s’arrête pas, c’est violent quoi. Tu peux filer un tacle à un mec et t’arrêter là… Après c’est peut être aussi simplement ce qu’il pensait et puis voilà, je saurais le fin mot de l’histoire… » Eric Di Meco – Source : RMC Sport

