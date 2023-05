Ce vendredi, l’OM fête les 30 ans de sa victoire en Ligue des champions face à l’AC Milan. Alors qu’une énorme fête s’organise à Marseille, Eric Di Meco espère surtout qu’il y aura bientôt des successeurs pour offrir de nouvelles émotions aux supporters marseillais.

Interrogé sur RMC ce matin, Eric Di Meco est revenu sur cette commémoration des 30 ans de la victoire olympienne : « on est content parce que le club a joué le jeu cette année et n’a pas hésité à nous inviter pour célébrer cette fête. Ça n’a pas toujours été le cas puisque beaucoup de présidents ont galéré avec l’histoire du club. »

Di Meco estime que l’OM doit regagner des titres : « Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est peu épais ces derniers temps. Didier Deschamps a gagné un titre de champion de France en 2010 et des Coupes de la Ligue. » L’ancien latéral gauche pense aux jeunes générations sevrées de victoires : « J’ai aussi une pensée pour les gamins qui n’ont pas envie de vivre par procuration. Même si c’est une ville de foot où l’on transmet l’histoire du club à ses enfants, quand l’OM est allé en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético, la ville s’était embrasée parce que tous ses gamins ont envie de le vivre eux-mêmes. On est un peu gêné par rapport à ça. Quand c’est trop, ça peut même nous gêner à un moment donné. »