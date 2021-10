OM : Di Meco s’en prend à Sampaoli !

Les choix de Jorge Sampaoli sont contestés depuis la défaite de l’OM, ce dimanche, face à Lille (2-0). Cette fois, c’est Eric Di Meco qui émet des critiques à l’encontre de l’entraineur argentin…

Cette défaite a pour conséquence de faire sortir l‘OM du podium. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi, capitaine lors de cette rencontre, reculent à la cinquième place de Ligue 1. Un match non maitrisé, sans mouvements, et une nouvelle fois sans but. Le temps des premières journées de championnat semblent bien lointaines.

Un revers qui est est dû à la composition de départ concocté par Jorge Sampaoli entre autre, selon Eric Di Meco :

Il ne faut pas compliquer le football– Di Meco

« Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu’il ne l’est. Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon .Ce que j’ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s’il s’entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent » Eric Di Meco— Source: RMC (05/10/21)