OM – Di Meco : « Si c’est vrai, je serais déçu »

Sur les ondes de RMC Sport l’ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué le dossier Alvaro Gonzalez, écarté du groupe par l’entraineur argentin de l’OM Jorge Sampaoli.

Alvaro Gonzalez ne devrait plus porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central a été écarté par le Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines. Reparti en Espagne en accord avec le club, son aventure olympienne pour se finir rapidement avec une rupture de contrat négociée à l’amiable. Sur les ondes de RMC; Eric Di Meco a donné son avis sur ce dossier.

L’OM se comporte moyennement avec certains joueurs – Di Meco

A lire aussi : OM : L’épineux dossier Alvaro, retour face à l’ASSE et une bonne nouvelle pour les finances de McCourt !

« Alvaro a une bonne image à Marseille. On avait compris que ce n’était pas le joueur de l’année. Mais il a montré des valeurs de combativité et d’amour du club. Je suis un peu perturbé par rapport à ce qui se dit sur les rumeurs du vestiaire. Il y a deux solutions. Soit Sampaoli est parano, soit c’est vrai et dans ce cas je serais déçu. Je trouve que c’est un peu dommage cette fin (…) Je respecte le fait qu’il n’entre pas dans les plans du coach, mais ça fait plusieurs fois que l’OM se comporte moyennement avec certains joueurs. Je trouve ça pas terrible, et contre-productif à long terme. Au moment de recruter des joueurs, ça peut donner une mauvaise image », Eric Di Meco – Source RMC Sport (31/03/2022)

⚪🔵 Di Meco sur le départ prochain d’Alvaro Gonzalez de l’OM : « Ça fait plusieurs fois que l’OM se comporte moyennement avec des joueurs. Je trouve ça pas terrible, et contre-productif à long terme. » #rmclive pic.twitter.com/T4SHZzk5Qd — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 31, 2022

A lire aussi :Concurrent OM : Gros coup dur pour Galtier, fin de saison pour un Niçois et une absence d’1 mois !

Interrogé en conférence de presse, ce jeudi Sampaoli n’a pas voulu s’exprimer sur ce sujet. « Il est en Espagne, en accord avec le club. On doit protéger le groupe, être fort avec les joueurs que nous avons. Il faut être un groupe homogène », a ainsi simplement déclaré le coach argentin.