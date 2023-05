OM : Di Meco trouve une excuse à Tudor pour le dossier Payet

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l’affaire Payet vs Tudor pour le match face au LOSC. Pour Eric Di Meco, c’est l’un des points où doit évoluer ce jeune entraîneur.

Sur les ondes de RMC ce lundi soir dans Super Moscato Show, Eric Di Meco a de nouveau pris la défense d’Igor Tudor en lui trouvant une excuse de taille. Si beaucoup ont tapé sur l’entraîneur croate pour sa gestion des hommes et notamment celle de Dimitri Payet il y a quelques jours, l’ancien joueur de l’OM explique que Tudor n’est qu’un jeune entraîneur qui apprend encore à gérer ses hommes et qu’il doit encore progresser à ce niveau là.

« Tudor, je l’ai souvent défendu. Là, il y a des moments où il y a des matchs charnières, celui qui fait perdre tous les espoirs… Je pense qu’il va devoir faire des progrès dans la gestion humaine. Il ne faut jamais oublier que c’est un jeune entraîneur. Quand il débarque en début de saison, il y en a la moitié pour ne pas dire 3/4 voire 90%, tu leur demandais où il entraînait Tudor l’année d’avant, quel est son parcours de coach, personne n’était capable de te citer où il était… Et encore moins si on leur demandait comment s’était passé sa saison ! Il est en train d’apprendre son métier d’entraîneur de haut niveau. Il a des qualités mais aussi des défauts. Et c’est la gestion des hommes.

Riolo défend aussi Tudor

Bien que beaucoup aient pris la défense du milieu offensif, Daniel Riolo n’est pas d’accord. Le journaliste de RMC remet toute cette situation dans son contexte et rappelle que Dimitri Payet n’a pas été tout blanc ces derniers jours.« Autour de Payet, il y a énormément d’affect. Mais il ne faut pas que ça rende aveugle. J’ai entendu la groupie du pianiste, Marion Bartoli, brayer dimanche dans les Grandes Gueules du Sport parce que c’est son chouchou Payet mais quand on n’a pas les infos, il ne faut pas parler. Il va à l’entraînement, il apprend qu’il n’est pas titulaire, il traîne les pieds, on lui fait la remarque une fois. Ça ne suffit pas, il continue. Il est écarté du groupe. Ma première réaction a été, je le concède, de dire que c’est un peu exagéré de la part de Tudor, concède l’éditorialiste de l’After. Et là j’ai repensé à un truc tout con et je me suis demandé pourquoi le dernier match de Payet serait peut-être face à Lille? Parce qu’il a mis une gifle à Cahuzac. Moi aussi j’ai été aveuglé par ce côté affectif : il lui reste trois matchs dans la saison… Ça m’a touché ! Mais après je me suis dit : attend, le type s’est mis dans la merde tout seul à Lens. Il est capitaine, il a une forme d’étendard dans cette équipe, c’est le gars que l’on aime et qui sur cette fin de saison pouvait apporter un truc. Il trouve intelligent, dans un match contre Lens, d’aller mettre la main sur le visage de Cahuzac et donc de ne pas avoir la lucidité de penser que ça pouvait le priver des matchs où il aurait pu être important. Il commet deux erreurs alors que c’est un joueur que tout le monde doit aimer. Payet s’est mis un CSC tout seul. Tu as aussi mis ton club dans la merde. Et ça c’est une faute. Je n’ai pas entendu de supporter de l’OM le dire assez fort. Seul Di Meco l’a fait chez Moscato. »