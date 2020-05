Di Meco explique ce en quoi l’OM aura plus de difficultés

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué le dossier André Villas Boas toujours pas réglé par la direction du club marseillais.

Eric Di Meco s’est de nouveau exprimé sur le cas André Villas Boas. Ce dernier a mis la pression sur sa direction en demandant des garanties sur le plan sportif pour la saison prochaine. Pour l’ancien défenseur emblématique de l’OM il faut rapidement régler de dossier :

Il est urgent de régler le problème Villas-Boas — di Meco

« Non la situation actuellement n’est pas dramatique. C’était la saison de tous les dangers pour l’OM avec un investisseur qui pouvait partir à tout moment et finalement tu arrives à jouer la ligue des champions. Tu peux aussi espérer de passer entre les gouttes du fair play financier avec la crise du Coronavirus. Le seul petit problème c’est qu’avec cette crise la valeur des joueurs va certainement diminuer. Et comme le club va devoir vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, il y aura peut être plus de difficultés. Il est urgent de régler le problème Villas-Boas. Ce qu’il est parvenu à faire c’est à moitié miraculeux. Et il te permettra peut-être de faire une campagne européenne sympathique avec un effectif que tu ne pourras pas étoffer. » Eric Di Meco— Source: RMC