OM : Les dates du mercato connues ?

La LFP a acté hier la fin du championnat, l’OM va donc participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le directeur général de la Ligue a dévoilé un indice concernant les dates du mercato estival…

Alors que la fin du championnat est désormais officielle, le conseil d’administration de la Ligue va devoir devoir statuer sur les dates du mercato estival. Invité de l’After Foot sur RMC, Didier Quillot directeur général de la LFP a donné quelques indications…

Un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude– Quillot

« On va décider, lors d’un prochain conseil d’administration, la date à laquelle démarre le mercato. Mais je ne vois pas de raison pour qu’il ne démarre pas normalement, c’est-à-dire mi-juin jusqu’au mois d’août comme tous les ans. Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude et qui sera à peu près à la même période » Didier Quillot— Source: RMC Sport