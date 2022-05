OM : Dieng, Ali Cho, Statriano… L’Apéro Mercato #2 ! #12hLiveFCM

C’est le deuxième numéro de l’Apéro Mercato été 2022, avec notre journaliste Benjamin Courmes. Dans le cadre de nous 12h de live ce lundi, on évoque les dernière infos mercato. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec Mathieu Grégoire (journaliste l’Equipe) et Christophe Hernandez (Ex joueur de Nice).

Sommaire :

Grosse rumeur départ :

Bamba Dieng stop ou encore ? Transféré à partir de 15M€ ? Contrat jusqu’en 2024 / Newcastle et Fribourg sur le coup / Longoria veut le garder dixit la Provence

Grosse rumeur arrivée :

Mohamed Ali Cho (18 ans / Angers) Contrat jusqu’en 2023 / Le Bétis aussi sur le coup / 10 à 15M€ / Joueur intéressé par le projet selon la Provence

En vrac :

Martín Satriano (21 ans / Prêté par l’Inter à Brest) / Contrat jusqu’en 2027 / L’OM toujours interessé selon la Gazzetta Dello Sport / Nice et Empoli aussi

Seko Fofana (27 ans / Lens) Sous contrat jusqu’en 2024 / Séville pas dans le coup finalement / Dossier trop compliqué financièrement ? Au moins 20M€ demandés

Alexis Flips (22 ans / Reims) Contrat jusqu’en 2024 / Contacts établie avec l’ailier droit selon FootMercato / Une doublure à Under ?

Concurrents OM :

Yves Bissouma à Monaco ? (25 ans / Brighton) / Cible pour remplace Tchouaméni / Ancien lillois / Contrat jusqu’en 2023

Bon Plan Mercato :

Vinicius de Souza Costa / 22 ans / Malines en prêt de Lommel / 6M€ / Finaliste de nos votes pour succéder à Kamara au milieu

