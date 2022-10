OM : « Dieng, c’est le joueur qui te manque dans l’attaque ! »

Poussé vers la sortie par le board marseillais, Bamba Dieng a dû chercher un point de chute pendant le mercato estival. Suite à une visite médicale défavorable, Bamba Dieng n’a pas pu s’engager avec l’OGC Nice et a donc été mis de côté par Igor Tudor pendant tout le début de saison. Après la trêve internationale, il a fait son retour dans le groupe et a même joué quelques minutes en Ligue 1 ! Les intervenants de Débat Foot Marseille se questionnent sur l’effet d’un potentiel retour de l’international sénégalais dans le 11 olympien.

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec Jean Charles De Bono et Thierry Mode. Nos intervenants réagissent à la mise à l’écart de Bamba Dieng et à ses premières minutes sur le terrain en Ligue 1 lors des derniers matchs. Nos invités veulent absolument le voir plus sur la pelouse pour les prochaines rencontres.

Arrêtons avec le temps, Balogun, il a quel âge ?

« Je trouve que c’est dommage de se priver de Bamba Dieng. […] Est-ce que tu as un joueur comme lui dans la profondeur, qui va provoquer, qui va vite, qui va faire des appels à l’intérieur et à l’extérieur ? Non tu n’as pas ça dans ton effectif. […] Quand un joueur est bon il doit jouer. Arrêtons avec le temps, Balogun, il a quel âge ? 20 ans ? Il a jamais joué il arrive d’Arsenal il a déjà six ou sept buts. Tu l’a dans ton effectif, t’as pas meilleur que lui alors fais le jouer. » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille (10/10/2022)« Pour moi c’est Dieng en 9, Harit et Sanchez à deux derrière l’attaquant. et là je pense qu’on peut faire mal à tout le monde. » Thierry « Titi » – Débat Foot Marseille (10/10/2022)« Il faut que Dieng performe. Si Dieng performe, ça pourrait arriver. Il faut déjà que Tudor accepte de faire jouer Dieng un peu plus et qu’il accepte que peut-être que Sanchez soit meilleur en soutien. […] Il faut du temps. » Nicolas Fillhol – Débat Foot Marseille (10/10/2022

