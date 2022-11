OM: Dieng dans la cours des grands…(Avec Ribéry, Blanc, et Heinze)

Les deux internationaux de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng et Pape Gueye affronte le Qatar ce vendredi avec leur sélection du Sénégal à l’occasion du 2e match de poule de la Coupe du Monde 2022. Entré en jeu, Bamba Dieng a marqué le but du 3-1 !

Ce vendredi, le Sénégal (Dieng et Gueye) s’est relancé dans sa Coupe du Monde (malheureusement sans son attaquant vedette Sadio Mané). Les Lions de la Téranga affrontaient le Qatar après une défaite inaugurale face aux Pays Bas. Après avoir mené 2-0, les hommes de Cissé se sont fait peur suite au but de Muntari pour le Qatar. Entré en jeu à la 74′, Bamba Dieng a marqué le but du 3-1 quelques minutes plus tard. Sur l’action, Ndiaye est trouvé sur la droite de la surface vers Dieng qui reprend du plat du pied droit (84′).

Avec ce but, il entre dans le cercle des joueurs de l’OM ayant marqué dans une Coupe du Monde.