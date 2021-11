OM: Dieng décisif avec le Sénégal

Moins décisif ces dernières semaines avec l’OM; à cause d’un temps de jeu réduit suite au retour d’Arek Milik, Bamba Dieng s’est illustré avec le Sénégal.

Bamba Dieng a réalisé une superbe déviation dans les dernières minutes du match, qui a permis à Habib Diallo d’égaliser pour le Sénégal face au Togo (1-1). Remplaçant, son entrée a été décisif, de quoi marquer des points. Une passe décisive qui pourrait lui donner confiance à son retour à l‘OM. De son côté Pape Gueye, n’est pas entré en jeu. Les Lions de la Térenga restent largement en tête de leur groupe de qualifications à la Coupe du monde 2022, avec huit points d’avance sur son adversaire du soir à trois journées de la fin.

🇸🇳 Déviation décisive de Bamba Dieng avec le Sénégal, qui arrache le nul 1-1 dans les arrêts de jeu face au Togo 🇹🇬 sur cette action !#TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/D29fT8Jxz7 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 11, 2021

Il a du pep’s– Drogba

« C’est un peu tôt, peut-être. Mais c’était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l’époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd’hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu’il a du peps, il est adroit devant le but. Il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C’est tout ce que je lui souhaite. » Didier Drogba— Source: So Foot (11/10/21)

Une légende de son pays natal, le Sénégal, s’était même enflammé à son sujet en le comparant à Didier Drogba…

C’est un Didier Drogba– Diouf

A LIRE AUSSI : Payet, attaque, rotation, Milik… La réaction à chaud de Jorge Sampaoli après OM – Rennes (2-0)

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)