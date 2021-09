OM : « Dieng fait 6 tirs, 2 poteaux et 2 buts, c’est le match d’un attaquant de très haut niveau »

« J’étais agacé de voir Bamba Dieng tirer sur le poteau, non pas car je lui en voulais, mais parce qu’à chaque fois il faisait le plus dur. On parle de sa vitesse, mais ses contrôles orientés en pleine vitesse et en pleine course sont magnifiques. Il avait besoin d’être récompensé de tous ses efforts. Dieng fait vraiment un truc exceptionnel et je veux lui rendre hommage. J’étais dubitatif, on l’avait vu l’année dernière en Coupe de France et en préparation, mais pas au très haut niveau. Un sportif de haut niveau doit saisir sa chance et c’est ce qu’il a fait contre Monaco. Il n’a joué que 30 ballons, il fait six tirs, deux poteaux, deux buts, c’est le match d’un attaquant de très haut niveau » Kévin Diaz – RMC (11/09/2021)