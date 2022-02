OM : « Dieng ? Il est plus fort que Milik et Bakambu »

Vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations, Pape Gueye et Bamba Dieng ont permis au Sénégal de remporter la première de son histoire. Consultant à Canal + Afrique, Samuel Lobe n’a pas tari d’éloges l’attaquant de l’Olympique de Marseille…

Alors qu’il a signé un début de saison très convaincant sous les couleurs de l’OM, Bamba Dieng a réussi aussi une CAN de haute volée. De quoi faire dire à Samuel Lobe, consultant pour Canal + Afrique, qu’il était le meilleur attaquant de l’Olympique de Marseille.

« Celui qui règle tout le monde, et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng » — Samuel Lobe

« Celui qui règle tout le monde, et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng. Il est plus fort que Milik et Bakambu. Je l’ai vu, c’est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gamin a toutes les qualités. Il a tout. J’avais vu à l’OM et j’ai encore vu à la CAN. On met Milik ou Dieng. Mais de Bakambu, Milik ou lui, c’est le plus fort. J’espère qu’on lui donnera la place qu’il mérite à l’OM. Mais j’en doute parce que comme il est Africain, on dira qu’il n’est pas vraiment prêt » Samuel Lobe – source : Canal + Afrique (12/02/2022)