OM – Dieng : « On a compris la tactique de Sampaoli! »

L’OM s’est imposé 1-2 à Metz en clôture de la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche. Au micro de Prime Vidéo, Bamba Dieng a confié qu’il avait bien compris la tactique mise en place par Sampaoli…

Titularisé, Bamba Dieng s’est encore procuré plusieurs occasions face à Metz. Le champion d’Afrique a été remuant et très important dans les appels, mais il a manqué d’efficacité. Il s’est confié au micro de Prime Vidéo.

Je devais rester sur le côté et prendre l’espace, la victoire est là

« Je suis content, c’était un match important, c’était l’essentiel de gagner. La CAN nous a permis de bien se préparer, le coach m’a fait confiance, c’est bien. On a compris la tactique de Sampaoli, on travaille ça à l’entrainement. Je devais rester sur le côté et prendre l’espace, la victoire est là. » Bamba Dieng – source : Prime Vidéo (13/02/2022)

