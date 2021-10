OM: Dieng récompensé en Ligue 1 !

Véritable sensation depuis qu’il est titularisé par Jorge Sampaoli, Bamba Dieng semble avoir pris une toute autre ampleur dans l’effectif de l’OM. Il vient même de recevoir une belle récompense…

Le Sénégalais a été élu pépite du mois de septembre en Ligue 1. Lancé par Nasser Larguet en Coupe de France face à Auxerre, Ahmadou Cheikh Bamba Dieng s’est fait un nom à l’OM en marquant le second but des Marseillais lors de son entrée. Petit à petit, il a gravi les échelons jusqu’à avoir la confiance de Jorge Sampaoli pour prendre le poste de doublure d’Arek Milik. L’OM n’ayant pas recruté de joueurs à ce poste, il semblerait que le Sénégalais ait pris cette place dans la hierarchie.

🔹Cheikh Bamba Dieng 🇸🇳 élu pépite du mois de septembre en Ligue 1 !#TeamOM pic.twitter.com/zheFuEmLhN — MercatOM (@mercat_om) October 6, 2021

Il s’adapte plutôt bien à la L1 française, à un tout autre niveau que celui du Sénégal

Pour son ancien coach à Diambars, club où il a évolué avant de débarquer à Marseille, c’est avant tout une histoire de mental. Pape Boubacar Gadiaga qui a fait une partie de sa formation à l’OM s’est exprimé dans un entretien accordé à Eurosport. L’entraîneur voit du Papin dans le style de jeu du jeune attaquant.

« J’ai parlé avec lui, après le match à Angers (0-0). Bamba est un garçon plein de sagesse, très patient. Il sait très bien qu’il y a beaucoup de concurrence à Marseille, qu’il est jeune et donc très perfectible. Bamba a compris que parfois, il ne va jouer que cinq, dix ou quinze minutes, mais à chaque fois, il se donnera à fond. Bamba a les qualités pour jouer en Europe. Mentalement, il est armé. Il me rappelle Idrissa Gueye, formé lui-aussi à Diambars, qui a su s’accrocher, alors qu’au départ, Lille ne le faisait pas jouer avec les pros. Pour Bamba, c’est différent, car l’OM lui fait confiance. Mais quand je parle de sa force mentale, je fais référence à ce qu’il a su faire pour surmonter sa blessure. Et je trouve qu’il s’adapte plutôt bien à la L1 française, à un tout autre niveau que celui du Sénégal. Il a besoin d’améliorer son jeu dos au but. Dieng est un joueur qui aime prendre l’espace, et dans une équipe comme l’OM, qui se projette vite vers l’avant, c’est un avantage. Il doit aussi apprendre à être plus habile dans certains gestes, mais il va apprendre avec l’âge. » Pape Boubacar Gadiaga – Source : Eurosport (02/10/21)