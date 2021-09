OM : Dieng, une vitesse folle et un doublé époustouflant !

Foot Mercato

7/10

bien lancé en profondeur sur le côté gauche par Guendouzi, il accélère et se présente face à Nübel, mais sa frappe puissante passe au-dessus (10e). Il était tout proche de marquer quelques minutes plus tard. Parfaitement servi par Harit, il élimine Matsima par sa vitesse, mais sa tentative vient s’écraser sur le poteau du gardien monégasque (13e). Seul au deuxième poteau, il hérite du ballon après un centre d’Under et une déviation de la poitrine de Guendouzi, mais sa frappe pied gauche passe une nouvelle fois au-dessus (27e). Sur l’action suivante, il prend encore son adversaire de vitesse, mais voit son tir finir sur le poteau pour la deuxième fois (28e). Peu avant la mi-temps, il finit enfin par trouver le chemin des filets. À la suite d’une nouvelle accélération dans le dos de la défense, il ajuste parfaitement Nübel et marque son premier but en Ligue 1 (37e). Il s’offre même un doublé lors du second acte. Maladroit sur l’action précédente, il profite du bon travail d’Harit et met son corps en opposition dans son duel avec Disasi, puis enchaîne par une frappe qui laisse le gardien monégasque impuissant (60e). Légèrement touché, il a dû laisser sa place. Remplacé par Henrique (66e).