OM : Difficile de défendre Balerdi !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est fait éliminé de la Coupe de France par Annecy après une prestation indigne. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi.

L’OM avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score face à Annecy grâce à un but de Veretout en première mi-temps. Un but qui aurait dû permettre aux marseillais de développer leur jeu et de tuer cette rencontre. Mais non, les hommes de Tudor jouaient déjà sur un faux rythme, ils étaient gênés par le pressing des visiteurs et affichaient trop de déchets techniques. Une réaction était donc attendue en seconde période, comme souvent ces dernières semaines, mais non… L’apathie et la suffisance a laissé place à la médiocrité. Veretout rate une relance, se troue en tentant de récupérer le ballon, la contre attaque file, Balerdi est spectateur et Lopez pas décisif. L’OM vient de se faire rattraper au score, Malinovskyi rate une transversale pour Rongier, qui rate son contrôle et rend le ballon aux FC Annecy. Un corner suit, absence de marquage et le FCA passe devant. C’est la stupeur au Vélodrome mais le scenario va être encore plus cruel… Car Sanchez va raté un penalty, et c’est le jeune Mughe qui va arracher les tirs aux but dans les arrêts de jeu. Lopez va arrêter le premier, Tavares se manquer… et au bout du suspens, le 8e tireur, Balerdi va manquer le cadre. L’OM ne gagnera pas la Coupe de France cette saison, une honte !

La note de Léonardo Balerdi: 2/10

Difficile de défendre Balerdi !

Plutôt dominateur en première mi-temps, il se fait prendre par Sahi qui égalise. Une défense en reculant à la Patrice Evra qui coûte cher à l’OM, même si Veretout à sa part sur ce but. Il est aussi présent sur le second but encaissé, en retard. Cerise sur le gâteau, il rate son penalty, sa frappe ne trouvant même pas le cadre. Une soirée cauchemardesque, pour un joueur souvent décrié qui avait réussi à élever son niveau de jeu grâce à la confiance de Tudor, il retombe dans ses travers…

L’Equipe 2/10 Alors qu’il délivrait une partition plutôt sereine en première période, avec quelques coups de vice bien sentis et une relative maîtrise, il a été impliqué sur les deux buts d’Annecy. Il gère mal le recul-frein sur l’action de Sahi, qui transperce la défense marseillaise et Lopez (53e). Puis il est battu de la tête, comme Valentin Rongier d’ailleurs, sur le second but d’Annecy, par Kévin Mouanga (59e). Il rate son tir au but lors de la séance, ce qui qualifie Annecy. Maxifoot 2/10 Un match en deux temps pour le défenseur central. Une domination constante dans le domaine aérien et de bons jaillissements dans les pieds adverses en première période. Puis tout a basculé après la pause : il est impliqué sur les deux buts adverses et rate le cadre sur son penalty qui élimine l’OM… 90Min 2/10 Peu tamponné tout le long de la rencontre, Leonardo Balerdi a encore démontré ses limites au duel en reculant sur le but de l’égalisation. Sur le second but, le défenseur marseillais a lâché aussi le marquage. Match raté encore une fois. Comble, Balerdi a raté le penalty final en le tirant à côté. Un match raté de bout en bout.

L’OM va devoir réagir dimanche face à Rennes !