OM : Dimitri Payet a fait (au moins) un déçu en quittant West Ham !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet s’est engagé avec West Ham en Premier League. L’international français qui a brillé chez les Hammers aura fait un déçu… Declan Rice, milieu défensif du club londonien aurait voulu évoluer à ses côtés !

Dimitri Payet a eu une saison 2015/2016 hors du commun. Après avoir quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’Angleterre, l’international français a livré des performances impressionnantes sous les couleurs de West Ham.

Le numéro 10 français a notamment brillé dans l’exercice des coup-francs directs. Avec les Hammers, Payet a trouvé le chemin des filets à 15 reprises et délivrés 19 passes décisives en 60 matchs. Des statistiques plutôt très satisfaisante pour celui qui avait retrouvé l’Equipe de France et a été important lors l’Euro 2016 avec les Bleus.

Si son retour a été chaudement applaudit par les supporters de l’OM, il n’en est pas de même pour les fans de West Ham… Et même certains joueurs du club. En effet, ce mercredi, Declan Rice, milieu défensif de West Ham a partagé une vidéo sur twitter des plus belles actions de Dimitri Payet en Premier League avec comme légende » Dégoûté de ne pas avoir eu la chance de jouer avec Dimi' ». Ce dernier n’avait que 17 ans lorsque le Réunionnais était chez les Hammers. Une grosse déception pour Rice de n’avoir jamais joué avec l’actuel numéro 10 de l’OM.

Gutted I never had the chance to play with dimi😤 https://t.co/9HdpT4fVNh

— Declan Rice (@_DeclanRice) June 3, 2020