OM: Dimitri Payet explique les difficultés marseillaises…

L’OM s’est qualifié aux tirs au but face à Trélissac. Le capitaine marseillais Payet s’est exprimé en fin de match…

Les marseillais se sont qualifiés pour les 16ème de finale de Coupe de France face à Trélissac. Une qualification très compliquée à obtenir, puisque les deux équipes ont dû aller jusqu’à la séance de pénalty…

On a loupé notre entame de match– Payet

» On a loupé notre entame de match , on a essayé de poser le pied sur le ballon malgré le terrain. On s’expose car on ne marque pas et on prend un rouge. L’essentiel c’est la qualification, avec ce très beau ballon de Rongier pour mon but. Je suis content de la qualification du club réunionnais, j’espère les accueillir au Vélodrome… » Dimitri Payet— France 3