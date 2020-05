OM: Dimitri Payet récompensé pour ce but magnifique !

Dimitri Payet a marqué un but magnifique cette saison à Saint-Etienne pour ouvrir le score (0-2). Une réalisation qui lui vaut « le plus beau but de la saison 2019-2020 de Ligue 1″…

Le journal L’Equipe a décidé de sélectionner 20 buts pour élire le plus beau de la saison. Les internautes ont décidé de voter pour le réunionnais qui arrive en tête avec 17% des voix, devant Neymar et son retourné acrobatique face à Strasbourg.

Dernièrement, Dimitri Payer s’est exprimé concernant son avenir :

Il faut être deux dans l’histoire– Payet

« « J’ai tellement travaillé, fait de sacrifices pour revenir à Marseille, y réussir une seconde fois que je ne pouvais pas laisser tomber. Je n’ai jamais voulu entendre parler de fatigue, de départ ou de vieillesse. Tant que tout va bien dans ma tête, les jambes suivent (…) Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu’il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n’a pas prévu de déménager…« » Dimitri Payet— Source: Eurosport