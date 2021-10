OM : Dimitri Payet se montre flou concernant son avenir… et pense déjà à sa reconversion !

Auteur d’un début de saison canon avec l’OM, Dimitri Payet a été interviewé hier par le journal L’Équipe. Et il est revenu sur son avenir, ainsi que sur une possible reconversion…

Avec 5 réalisations depuis le début du championnat, Dimitri Payet a retrouvé un niveau de jeu performant. Mais il ne veut pas pour autant se reposer sur ses lauriers, et fera le nécessaire pour honorer son contrat à terme. Même s’il est conscient de la difficulté.

J’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club — Payet

« Si je me sens capable de tenir jusqu’à la fin de mon contrat ? Je travaille pour, je sais que je devrai m’adapter comme je l’ai fait récemment, mais il faudra que tout soit aligné pour que je reste à un certain niveau. Il y a ce que je fais à l’entraînement ici et ce que je fais à l’extérieur. Quand je parle de travail à l’extérieur, je pense à du travail personnel pour peaufiner certaines choses. On m’a souvent posé la question en fin de saison dernière pour savoir si je ne regrettais pas mon choix d’avoir prolongé. Mais je sais pourquoi je le fais, je sais où je suis. Je n’ai pas choisi la facilité, j’aurais pu aller chercher un dernier contrat… Je voulais m’inscrire ici dans la durée en tant que joueur, jusqu’à ce que je sente que je ne peux plus. Et ensuite, j’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club » Dimitri Payet – Source: L’Equipe (15/10/21)