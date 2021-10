OM : Dimitri Payet, Steve Mandanda… Les réponses de Didier Deschamps !

Invité à répondre au Oui ou Non de Téléfoot, Didier Deschamps a été questionné sur les non-sélections de Dimitri Payet et Steve Mandanda. Le sélectionneur n’a pas songé à Dimitri Payet et n’a pas ressenti de difficulté à l’idée de ne pas appeler le portier marseillais;

Malgré le bon début de saison de Dimitri Payet, le numéro 10 français n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour jouer le Final Four de la Ligue des Nations avec les Bleus.

Non, Deschamps n’a pas songé à Payet

Steve Mandanda, qui faisait partie des murs en Equipe de France, n’a pas été sélectionné pour ce rassemblement. Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a été questionné à ce sujet.

A LIRE : L’OM rend hommage à l’ancien président Bernard Tapie

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a affirmé qu’il n’avait pas songé à appeler Dimitri Payet. Pour Steve Mandanda, il répond « non » à la question : « est-ce que cela a été difficile de ne pas sélectionner le gardien marseillais? »

« Avez-vous songé à reprendre Dimitri Payet, en grande forme actuellement ? » « Non » Didier Deschamps à propos d’une possible présence de Payet dans sa dernière liste, au ‘Oui-Non’ de @FredCalenge pic.twitter.com/zmmPC8oIgU — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 3, 2021

Par rapport à sa situation actuelle j’ai pris cette décision — Deschamps

En conférence de presse après l’annonce de sa liste complète, Didier Deschamps avait été questionné à ce sujet et avait botté en touche. A la place, le sélectionneur a fait appel à Benoît Costil, Mike Maignan et Hugo Lloris. La perte de la place de titulaire de Steve Mandanda à l’OM a dû forcément jouer dans sa décision. Pau Lopez devrait encore être dans les cages marseillaises ce dimanche face à Lille.

« Je fais des choix sportifs, la vie de groupe c’est une autre chose… Même si Steve est un habitué de l’EDF, par rapport à sa situation actuelle j’ai pris cette décision. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (30/09/21)

La liste complète des Bleus pour le final four

Seul un Marseillais a été appelé par Didier Deschamps : Mattéo Guendouzi au milieu de terrain. Selon nos informations, Steve Mandanda avait bel et bien reçu une pré-convocation de la part du sélectionneur français.